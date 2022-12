Stiri pe aceeasi tema

- Prezenți din 1995 pe piața din Romania o data cu lansarea primului magazin Vip Bebe reușește sa se integreze și sa se poziționeze intr-o piața extrem de concurențiala și care devine tot mai educata cu fiecare an ce trece.De-a lungul anilor VipBebe a experimentat diverse formule de business, multe dintre…

- Gazeta a creat varianta virtuala a actualului Campionat Mondial cu numarul de participante care va fi in 2026, nu mai puțin de 48 de țari. Concluzia principala: Romania și Italia nu s-ar fi calificat oricum, in schimb, ar fi ajuns țari precum Noua Zeelanda, Mali, Macedonia, Oman, Irak, Jamaica. De fapt,…

- In Doha, exact langa Muzeul de Arta Islamica, a fost construit și unul dedicat turneelor finale de fotbal, iar printre tricourile originale expuse se afla și cel al lui Ioan Andone, din meciul Romania - Irlanda, de la Coppa del Mondo 1990. Managerul muzeului a explicat ca obținerea tricoului Romaniei…

- In direct la GSP Live, Iosif Rotariu (60 de ani) a facut o analiza lucida post cu post a tricolorilor care au jucat in meciul Moldova - Romania 0-5. Fostul internațional roman - participat la Mondialul din 1990 - nu l-a menajat pe Olimpiu Moruțan, deși mijlocașul a fost unui dintre remarcații naționalei…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a respins sambata afirmatiile exprimate de presedintele Federatiei Ruse in discursul sustinut cu ocazia Zilei Unitatii Nationale, „care induc in mod fals” ideea ca Romania ar avea pretentii teritoriale fata de Ucraina, potrivit unui comunicat. „Ministerul Afacerilor…

- Boxerul turdean Alin Crișan, pregatit de tehnicianul Florin Bordi, reprezinta Romania la un turneu internațional de box care se va desfașura in Italia, la Udine, incepand cu data de 5 noiembrie 2022. ”Ne dorim un rezultat bun in Italia. Am incredere in sportivul meu, știu cat de bine se pregatește dar…

- Vinurile romanești vor ajunge in curand pe rafturile supermarketurilor din Polinia, Franța și Italia. Feteasca Neagra sau Tamaioasa de Bohotin sunt printre cele mai cerute vinuri de catre straini. Romania produce vin mult si de calitate. Anul trecut, de exemplu, am batut toate recordurile cu cea mai…

- Un vrancean in varsta de 31 de ani a fost judecat și condamnat in țara pentru deținere consum de droguri, in condițiile in care, in prezent, este deținut intr-un penitenciar din Italia. Dar, cat era in libertate pe teritoriul județului nostru, a fost prins cu droguri asupra sa, in urma unei percheziții…