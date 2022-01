Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala U20 a Romaniei va disputa doua meciuri amicale in luna martie. Adversarele selecționatei pregatite de Bogdan Lobonț vor fi Norvegia și Elveția. FRF a anunțat primele adversare din 2022 ale reprezentativei U20 a Romaniei. „Tricolorii” lui Lobonț vor infrunta Norvegia pe 24 martie, acasa,…

- Echipa naționala de fotbal a Moldovei va incepe anul 2022 cu doua meciuri amicale. "Tricolorii" vor intalni reprezentativele Ugandei și Coreei de Sud intr-un stagiu de pregatire care se va desfașura in Antalya, Turcia.

- Selecționata Under 20 a Romaniei va disputa, luna aceasta, ultimele doua meciuri de pregatire din 2021. Tricolorii conduși de Bogdan Lobonț vor intalni Polonia (11 noiembrie - Voluntari) și Italia (15 noiembrie - Sassuolo), informeaza Federatia Romana de Fotbal. Partidele vor fi transmise in direct…

- Reprezentativa de fotbal juniori-U17 a Romaniei debuteaza in preliminariile Campionatului European 2022 dedicat acestei categorii de varsta. Turneul final, la care participa 16 selecționate, va avea loc in Israel, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Romania gazduiește grupa 6 de calificare, din care…

- Reprezentativa de fotbal Under-20 a Romaniei (selectioner Bogdan Lobont) a invins, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia similara a Cehiei, intr-o partida amicala disputata Voluntari. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Deniz Giafer (min. 40) si Eduard Radaslavescu (min. 86), in timp ce, pentru…

- Selecționata de fotbal Under 20 a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua meciuri de pregatire, cu Cehia (7 octombrie, la Voluntari) și cu Germania (11 octombrie, la Potsdam). Partidele vor fi transmise in direct de Digisport, informeaza Federatia Romana de Fotbal. 7 octombrie: Romania U20 - Cehia U20,…