- Parchetele de pe langa tribunalele din Vrancea, Constanta si Valcea vor avea cate o camera speciala pentru audierea minorilor care sunt victime sau martori ai unor infractiuni, in cadrul unui proiect in valoare totala de 35.000 de euro, informeaza Asociatia "Zi de Bine", potrivit Agerpres. "In…

- Copiii care sunt victime sau martori ai unor infracțiuni intra tot mai des in contact cu sistemul judiciar din Romania. In anul 2020, 2.111 copii au fost victime in dosarele trimise in judecata de procurorii romani, iar in 2019, 2.222 de copii. Adica o cincime din totalul victimelor inregistrate in…

- Asociația Zi de Bine sustine Ministerul Public si creeaza „Loc de Bine”, insemnand amenajarea a trei camere dedicate audierii copiilor in cadrul a trei parchete de pe langa tribunale din Romania. Compania E.ON este unul dintre susținatorii principali ai proiectului. Copiii care sunt martori sau victime…

