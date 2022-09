Șefii AUR, George Simion și Claudiu Tarziu au cerut in instanța modificarea statutului partidului, dar Tribunalul le-a respins cererile. In plus, instanța a constatat ca partidul AUR folosește ilegal simbolurile naționale in sigla, incalcand, astfel, și Constituția, și legea partidelor politice. Cei doi lideri AUR au facut apel la Curtea de Apel București. Judecatorii au […] The post Tribunalul nu il lasa pe George Simion sa foloseasca simbolurile naționale pentru partid. Liderul AUR a facut apel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .