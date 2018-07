Tribunalul Ilfov ar putea pronunta luni decizia in cazul cererii de eliberare conditionata din inchisoare a fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea.



Pe 2 mai, magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au respins, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata formulata de Cristian Borcea, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal.



La acea data, avocata lui Borcea, Alice Draghici, a explicat, in sala de judecata, ca fostul finantator al clubului Dinamo indeplineste toate conditiile…