Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din Santimbru care, aflat sub influenta alcoolului, a provocat un accident pe DN 1 in urma caruia trei tineri au decedat, a fost plasat in arest la domiciliu. Hotararea nu a fost contestata de catre procuror. Norbert Eduard Palko era in arest preventiv din ziua producerii accidentului. Tanarul…