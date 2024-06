Proiect pentru educația antreprenorială a elevilor Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza joi, 6 iunie, primul eveniment de promovare a antreprenoriatului in școli, in cadrul proiectului „Invața de la antreprenori”, ca urmare a unui protocol de colaborare semnat in 9 mai intre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și Ministerul Educației la nivel național, și a celui semnat […] Articolul Proiect pentru educația antreprenoriala a elevilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada iunie – iulie 2024 un curs de Competențe Digitale – Marketing Digital, destinat imbunatațirii cunoștințelor in utilizarea mediului online pentru promovare și comunicare. Participanții la curs vor avea ocazia de a dobandi, intr-o…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a semnat, in data de 09 mai 2024, un protocol de colaborare cu Ministerul Educației privind promovarea antreprenoriatului in școli, prin organizarea și implementarea proiectului “Invața de la antreprenori”.

- La dorința exprimata de mai multe firme timișene de a identifica noi oportunitați de cooperare pe piața turceasca, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș a organizat in perioada 22-26 aprilie o misiune economica la Istanbul, condusa de Cristina Coroian, Director Cabinet Președinte CCIAT. Cei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a gazduit marți cea de-a cincea intalnire intre reprezentanții deconcentratelor județene și agenții economici. Astazi, prezentarile au fost facute de cei de la Direcția de Sanatate Publica Timiș și de la Direcția Sanitara Veterinara și Pentru Siguranța…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 18 aprilie, ora 11:00, la Centrul Regional de Afaceri, un nou seminar de informare privind aspecte ale legislației in vigoare in domeniul construcțiilor, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș. Evenimentul se adreseaza…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in luna aprilie cursuri de formare profesionala de specializare, calificare și instruire in baza acreditarilor emise de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale și de Ministerul Educației. Cursanții beneficiaza de experiența practica – sesiuni…

- In baza protocolului de colaborare semnat in 22 februarie 2024 intre Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta, in perioada 21 24 martie 2024, la Pavilionul Expozitional, se deruleaza actiunea de promovare a invatamantului dual constantean.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 26 martie – 26 aprilie un curs de „Competențe Digitale – Marketing Digital”, destinat imbunatațirii cunoștințelor in utilizarea mediului online pentru promovare și comunicare. Participanții la curs vor avea ocazia de a dobandi,…