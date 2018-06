Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii ICCJ Horia Șelaru, Francisca Vasile și Lavinia Lefterache au stabilit, definitiv, condamnarea la pedepse cu executare de șapte, respectiv șase ani, a fostelor judecatoare ale Tribunalului București, Antoanela Costache și Viorica Dinu. Decizia este definitiva iar judecatoarele urmeaza sa…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Lucian Dinita a fost achitat de judecatorii Tribunalului Bucuresti in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. In acelasi dosar au fost achitati si omul de afaceri Gheorghe Deaconeasa, dar si Maricel Ilie, fost vicepresedinte si membru in Comitetul Executiv…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au cerut, joi, instantei arestarea preventiva a Elenei Burlan-Puscas, judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita. Judecatoarea este cea care a aprobat masurile preventive in dosarul Black Cube.OFICIAL:…

- Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea si Carmen Dan cer reprezentantilor site-ului Times New Roman jumatate de milion de euro in total daune morale, intrucat, in articolul publicat, prin cuvintele folosite, le-a fost afectata imaginea. Irina Tanase, partenera de viata a liderului…

- Irina Tanase, piubita liderului PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei Gabriela Firea si ministrii Carmen Dan si Lia Olguta Vasilescu au dat in judecata reprezentantii publicatiei online Timesnewroman, obiectul cauzei fiind actiune in raspundere delictuala. Acestea cer 500.000…

- FR Tenis a pierdut inca un proces important la Curtea de Apel. ”Vineri, 13.04.2018, o zi cu mare ghinion pentru George Cosac”. Cel mai vehement contestatar al conducerii federației, Marius Vecerdea, care deține clubul Pamira, continua procesele cu George Cosac. Vecerdea, care este finul și antrenorul…

- Petruș Circei, fostul director al Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Buzau, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la o pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului. In urma individualizarii pedepsei, magistratii au hotarat suspendarea…

- Magistratii de la Instanta suprema dezbat, joi, al doilea termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii. …