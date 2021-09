Magistratii Tribunalului Botosani se vor pronunta pe 19 octombrie in dosarul privind liberarea conditionata a fostului primar al municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, aflat in Penitenciarul Botosani in urma unei condamnari pentru fapte de coruptie. Dosarul a ajuns, miercuri, la Tribunalul Botosani, dupa ce, la sfarsitul lunii iulie, Judecatoria Botosani a dispus punerea in libertate a lui Nichita, insa procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani au contestat decizia. Pe 30 iulie, magistratii Judecatoriei Botosani au admis cererea Penitenciarului Botosani de punere in libertate a fostului…