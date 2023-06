Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a dat caștig de cauza celor de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), motiv pentru care a dispus inceperea procedurii de faliment a Euroins. Potrivit unui comunicat al Autoritatii, politele emise de societate, cu exceptia celor de garantii, mai sunt valabile pana la data…

- Tribunalul Bucuresti confirma temeinicia cererii formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si dispune deschiderea procedurii falimentului Euroins Romania Asigurare Reasigurare. Potrivit unui comunicat al ASF, politele emise de societate, cu exceptia celor de garantii, mai sunt valabile…

- ”Tribunalul Bucuresti a confirmat astazi starea de insolventa constatata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 262/17.03.2023. Dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, in doua randuri, solicitarea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. de a suspenda aplicarea deciziei A.S.F.,…

- Tribunalul București a confirmat vineri insolvența companiei de asigurari Euroins, constatata de Autoritatea de Supraveghere Financiara printr-o decizie in luna martie, a anunțat organismul de supraveghere financiara. Sentința nu este definitiva, dar este executorie. Polițele de asigurare emise de Euroins…

- ”La 19 mai 2023, Parchetul European (EPPO) a sesizat Tribunalul Bucuresti, in Romania, cu privire la o cauza penala in care doua persoane fizice si o societate comerciala au fost puse sub acuzare pentru frauda in legatura cu constructia unei pensiuni agroturistice. Acuzatiile aduse inculpatilor se refera…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a vorbit, duminica, despre fuga din țara a lui Darius Valcov și motivul pentru care acesta a ales Italia. Fostul ministru de Finanțe are de savarșit o pedeapsa de șase ani de inchisoare.

- Tribunalul București a hotarat vineri sa amane pentru data de 26 mai decizia privind deschiderea procedurii falimentului in cazul Euroins, fostul lider RCA cu peste 2,7 milioane de polițe RCA in vigoare, potrivit surselor HotNews.ro.

- Curtea de Apel București a decis vineri inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru frații Andrew și Tristan Tate și cele doua complice ale lor.Dosar 8921/3/2023 - In baza art. 204 Cod procedura penala raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite contestațiile…