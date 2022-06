Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a laudat Camera Reprezentantilor a SUA pentru aprobarea unui pachet de asistenta de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, afirmand ca ajutorul va contribui rapid la apararea Ucrainei. Pachetul mai trebuie sa fie aprobat de Senatul SUA inainte de a fi semnat…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Liderul democrat al Senatului SUA, Chuck Schumer, a declarat duminica ca va adauga prevederi la un pachet de ajutor pentru Ucraina de 33 de miliarde de dolari, pentru a permite Statelor Unite sa confiste bunurile oligarhilor rusi si sa trimita banii obtinuti din vanzarea acestora direct in Ucraina,…

- Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea de 33 de miliarde de dolari.„Presedintele Biden a spus pe buna dreptate astazi ca acest pas nu este ieftin", a declarat Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Pagubele aduse cladirilor și infrastructurii Ucrainei de invazia Rusiei au ajuns la aproximativ 60 de miliarde de dolari și vor crește și mai mult pe masura ce razboiul continua, a declarat joi președintele Bancii Mondiale, David Malpass, conform Reuters. Malpass a declarat in cadrul unei conferințe…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat miercuri China ca pozitia sa fata de Rusia ameninta, potrivit ei, "integrarea" sa in economia mondiala, relateaza AFP. "Atitudinea lumii fata de China si vointa sa de a imbratisa o integrare economica mai aprofundata ar putea fi destul de…