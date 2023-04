Trezoreria Italiei l-a numit pe Flavio Cattaneo în funcţia de director general al Enel, cea mai mare companie de utilităţi din ţară Cattaneo, in prezent vicepresedinte executiv al operatorului de trenuri de mare viteza Italo, ii urmeaza lui Francesco Starace, care a condus Enel din 2014, dar nu si-a gasit sustinere in cercul apropiat al premierului Giorgia Meloni, care a preluat mandatul de sef al guvernului in urma cu sase luni. Enel este unul dintre cei mai mari jucatori de energie regenerabila din lume, cu o capacitate instalata de aproape 60 de gigawati. Cu toate acestea, sub supravegherea lui Starace, compania a inregistrat o crestere semnificativa a datoriei. Cu Meloni hotarata sa-si puna pecetea pe marile firme controlate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

