Trezirea legiuitorului delegat: nu orice întârziere a virării stopajului la sursă înseamnă fraudă fiscală Nu am putea spune in vreun fel ca in materie de norme antievaziune fiscala ducem lipsa de cadru normativ. Acesta exista si, in plus, e si cat se poate de dinamic. Ca adesea eficienta acestuia nu primeaza, e deja alta discutie. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale a fost amendata in nenumarate randuri. Referindu-ne doar la problema sanctionarii nevirarii stopajului la sursa, in aceasta privinta textul de lege a oscilat cat se poate de mult. La inceput constituia abatere grava, faptuitoriii fiind pasibili de pedepse grele. Mai apoi avem de-a face cu dezincriminarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

