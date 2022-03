Stiri pe aceeasi tema

- Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni va fi afectata in perioada 28-30 martie de lucrari de revizie care trebuie efectuate de angajații CFR. Potrivit unui comunicat al CFR SA, in perioada 28 – 30 martie 2022, in intervalul orar 9.00 – 14.00, personalul feroviar de specialitate desfașoara reviziile…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca personalul feroviar din statiile feroviare Socola si Iasi, de pe Regionala CF Iasi, Sighetu Marmatiei si Cluj Napoca, de pe Regionala CF Cluj, dar si din Bucuresti Nord, asigura conditiile necesare preluarii persoanelor refugiate din Ucraina,…

- Cea mai buna soluție pentru rezolvarea traficului in Regiunea București-Ilfov și reducerea numarului de autoturisme o reprezinta transportul in comun, mai ales cu trenul și metroul. De asemenea, este importanta integrarea tuturor sistemelor de transport, in așa fel incat, cu un singur bilet sau abonament…

- Circulatia trenurilor este intrerupta, in aceasta seara, pe sectorul Filiasi – Gura Motrului, din cauza unor copaci care au cazut, fiind afectata si alimentarea cu electricitate. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația trenurilor se desfașoara in condiții de meteo nefavorabile…