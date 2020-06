Trenurile Soarelui vor reporni spre litoralul Marii Negre la sfarsitul lunii iunie, dar din 12 iunie o serie de trenuri care vin din tara in Bucuresti isi vor prelungi parcursul pana in Mangalia, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al CFR Calatori, Dan Costescu. "Trenurile Soarelui le avem in program pentru ca intr-un fel este evenimentul anului si pentru CFR Calatori. Au inceput pregatirile atat pentru vehicule, cat si pentru personal. Sunt 51 de persoane din toata tara care sunt detasate in Mangalia pentru deservi aceste trenuri la cap de sectie si vagoanele vor intra si ele in pregatiri…