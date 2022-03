Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori anunța modificari temporare, in lunile martie și aprilie, in circulația unor trenuri internaționale, facute la cererea administrația feroviara ungara – MAV. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, in urma solicitarii primite de la administrația feroviara ungara – MAV referitor la efectuarea…

- Metrorex estimeaza pentru anul acesta un numar de 130 de milioane de calatori, in crestere fata de 2021, avand in vedere ca se asteapta ridicarea restrictiilor, iar veniturile totale prognozate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli sunt mai mari cu 13%, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- CFR Calatori va primi un ajutor de stat in suma de 43,6 milioane de euro pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a pandemiei de COVID-19. Acesta a fost aprobat de Comisia Europeana.

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie - 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare - MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, a anuntat CFR Calatori, conform Agerpres.…

- In urma solicitarii primite de la administrația feroviara ungara – MAV referitor la efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria (intre stațiile Bekecssaba și Lokoshaza), CFR Calatori informeaza ca in perioada1 februarie – 17 iunie 2022 vor interveni modificari in circulatia trenurilor…

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie - 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare - MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, informeaza CFR Calatori, intr-un comunicat…

- Panfora Oil & Gas a inceput lucrarile de construcție a primei sonde de explorare in perimetrul EX-6 Curtici, pe 17 ianuarie. Sonda va fi amplasata in perimetrul localitații Dorobanți, in zona agricola, iar lucrarile de construcție vor fi efectuate de catre o companie din Arad.

- ADR Vest face bilanțul anului 2021. Au fost proiecte in valoare de 1,12 miliarde de euro contractate in Regiunea Vest, prin Regio-POR 2014-2021. Peste 300 de milioane de euro au ajuns in județ. Programul a generat sau urmeaza sa genereze rezultate de care vor beneficia cele aproape 2 milioane…