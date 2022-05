Trenulețul nu se oprește aici: Zdubii și Frații Advahov promit noi colaborări Reprezentanții țarii noastre la Eurovision au venit cu un mesaj video unde au mulțumit pentru susținerea primita, dupa ce s-au clasat pe locul șapte, in marea finala a concursului internațional. Formația „Zdob și Zdub” și Frații Advahov nu se opresc aici și promit ca vor veni cu noi colaborari „Am ramas impresionați de impactul pe care l-a avut Trenulețul și copleșiți de emoții cind am vazut su Citeste articolul mai departe pe noi.md…

