Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de Ziua Regalitații, Trenul Regal va poposi in Gara Buzau, in cadrul unei calatorii simbolice, care va mai cuprinde opriri la Ploiești, Braila și Galați. Trenul va sosi in gara la ora 13:31 iar publicul are acces pe peron. „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, dorește sa mulțumeasca…

- Trenul Regal face, marti, o calatorie simbolica pentru a marca Ziua Regala si Ziua Independentei Nationale, garnitura urmand sa plece din Gara Regala Baneasa, avand opriri in patru judete – Prahova, Buzau, Braila si Galati. Conform datelor comunicate anterior de Casa Regala, Custodele Coroanei, Majestatea…

- Anul acesta, Trenul Regal va face o calatorie simbolica la sarbatoarea naționala de 10 Mai și va opri la Ploiești, Buzau, Braila și Galați. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei dorește sa mulțumeasca tuturor comunitaților locale pentru efortul pe care oamenii din toate domeniile de activitate…

- Trenul Regal va face anul acesta calatoria simbolica de sarbatoarea nationala pe data de 10 mai si va opri la Ploiesti, Buzau, Braila si Galati. Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu, impreuna cu Alteta Sa Regala Principesa Sofia, vor sarbatori 10 Mai 2022, deopotriva Ziua Regala…

- Trenul Regal va face o calatorie simbolica la sarbatoarea nationala de 10 Mai si va opri la Ploiesti, Buzau, Braila si Galati. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis joi AGERPRES, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, si principele Radu, impreuna cu principesa Sofia, vor sarbatori…

- Anul acesta, Trenul Regal va face o calatorie simbolica la sarbatoarea nationala de 10 Mai si va opri la Ploiesti, Buzau, Braila si Galati.Trenul Regal va pleca din Gara Regala Baneasa, marti, 10 Mai 2022, la ora 11.00. La ora 10.40, va avea loc un ceremonial militar pe peronul garii. Isi vor da concursul…

- Saptamana viitoare, pe 10 mai, de Ziua Regalitații, Trenul Regal va poposi in Gara Buzau, in cadrul unei calatorii simbolice, care va mai cuprinde opriri la Ploiești, Braila și Galați. „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, dorește sa mulțumeasca tuturor comunitaților locale pentru efortul…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.694 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 7 mai mult decat in ziua anterioara. 959 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…