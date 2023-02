Trenul internaţional al poeziei şi epigramei a avut o nouă oprire memorabilă la Mizil Luiza Radulescu Pintilie Daca, numericeste, orasul Mizil- cu o istorie care vine spre noi din neolitic, consemnat intr-un pergament slavon sub numele unui paraias ce-l traversa, Esteu, iar acum pastrand in denumirea sa influente turcesti ori poate parfumul vremurilor in care, acum vreo trei secole, poposea aici poșta de cai („menizil) ce se indrepta de la Buzau la Ploiesti – saraceste din ce in ce mai mult, spiritualiceste balanta inclina frumos spre cresterea sa. Iar Festivalul International de Poezie si Epigrama „Romeo si Julieta” la Mizil a contribuit, de la cea dintai editie a sa, din 2007,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR si Poliția Rutiera au decis inchiderea circulației pentru toate categoriile de autovehicule pe anumite sectoare de drum din DN 23, DN 23A, DN 23B, DN 2L, DN 2R, DN 2N și DN 2M, din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse pe o distanța de 15 metri, a informat CNAIR . De…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,8 grade s-a produs, vineri dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 9:15, la o adancime de 110 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 61 km NE de Ploiesti, 78 km SE de Brasov, 109 km N de Bucuresti,…

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- N. Dumitrescu Prahovenii care beneficiaza de diverse ajutoare financiare de la stat, printre care se regasesc cei care sunt trecuți pe listele pentru acordarea indemnizației de handicap sau a venitului minim garantat, vor primi, la inceput de an 2023, sumele aferente pe luna decembrie 2022 cu doua zile…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 106 km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Iar s-a cutremurat pamantul in Romania. Un seism cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), anunța Agerpres. Seismul s-a inregistrat la…

- Discutii ale creditorilor operatorului britanic de cinematografe Cineworld Group, al doilea mare lant de cinematografe pe plan mondial, cu privire la divizarea grupului si vanzarea operatiunilor din Europa de Est, inclusiv a celor din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui…

- Cutremurul a avut loc la adancimea de 113 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 64 km E de Brașov, 90 km N de Ploiești, 102 km S de Bacau, 129 km V de Galați, 131 km NV de Braila, 143 km N de București, 155 km NE de Pitești, 177 km E de Sibiu, 185 km SV de Iași și 208km N de Ruse.Cel…