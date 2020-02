Trenduri de nuntă pentru miresele anului 2020 Eleganța, romantism, simplitate, sunt cuvintele cheie pentru nunțile anului 2020. Hairstylist-ul Adrian Perjovschi vine cu recomandari pentru miresele anului 2020, in materie de coafuri de nunta și impreuna cu unii dintre cei mai buni specialiști in domeniu subliniaza care sunt cele mai importante noutați de anul acesta. “Coafurile in tendințe sunt cele feminine, sexy, lejere, dar in același timp atent studiate. Se poarta parul aranjat cu textura, folosind produse de styling care nu incarca parul și ii redau un aspect sanatos, stralucitor. In trend sunt buclele lejere cu varfurile naturale”, explica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Miresele indraznețe și moderne vor fi anul acesta avantajate! Rochiile cu buzunare sunt de actualitate. Iar la capitolul mancare-candybarurile! Sunt inca prezente, dar mai apar si altele, la fel de tentante!

- Tendințele in materie de coafuri, ținute și machiaj pentru acest Revelion au fost explicate de hairstylist-ul Adrian Perjovschi și echipa sa de la Jovsky Studio, impreuna cu make-up artistul Dana Petrina și stilistul Luci Faur.

