Stiri pe aceeasi tema

- In postarea initiala, Tessica Brown le-a spus prietenilor ei virtuali ca a vrut sa-si fixeze parul, dupa ce l-a impletit, si a folosit lipici Gorilla Glue cand a realizat ca i s-a terminat spray-ul fixativ. „Parul meu este asa de aproximativ o luna. Nu pentru ca asa mi-am dorit. Cand imi aranjez parul…

- „Burgerii, noile tigai”, asta spune Ionuț Bodonea in matinalul Virgin Radio Romania. Tinerii din București au stat ieri ore in șir, pe un trotuar din Piața Romana, pentru a prinde un burger gratuit. Pentru ca imbulzeala era foarte mare, iar masurile de protecție nu puteau fi in vreun fel respectate,…

- “Lupin”, un serial dedicat personajului fictiv Arsene Lupin, interpretat de actorul Omar Sy, este pe cale sa stabileasca un record de vizionari pentru o productie franceza pe platforma Netflix. Potrivit reprezentantilor Netflix, pana pe 5 februarie – in primele 28 de zile dupa lansare , 70 de milioane…

- Billie Eilish se menține in top și la inceput de 2021! Videoclipul piesei „Lovely”, lansat de Billie Eilish și Khalid in urma cu aproape trei ani, a depașit 1 miliard de vizualizari pe YouTube. “Lovely” ramane in continuare una dintre cele mai indragite și cunoscute piese ale artistei și este al doilea…

- Harry Styles era, pana de curand, unul din cei mai ravniți burlaci din industria muzicala. Presa americana scrie faptul ca acesta s-ar fi cuplat cu actrita si regizoarea Olivia Wilde, aceștia fiind vazuti in weekend petrecand impreuna la nunta unor prieteni. Olivia are 36 de ani, iar Harry, fost compontent…

- Bucureștiul a fost, fara indoiala, unul din cele mai zgomotoase locuri din Romania la trecerea in 2021. Peste tot au rasunat artificii, iar faptul ca toate locurile au fost „vizate” de spiritul anului noi se poate vedea foarte ușor din filmarea cu drona postata de Ștefan Mihai pe Facebook. In cazul…

- Guvernul Florin Cițu a trecut de votul Parlamentului, fiind votat de 260 de parlamentari. Minimul de care avea nevoie era de 228. Totodata, 186 de parlamentari au votat „impotriva”. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc la Cotroceni, la ora 20. In jurul orei 21.30 va avea loc…

- Videoclipul piesei ”Treat You Better” de la Shawn Mendes a trecut de 2 miliarde de vizualizari. Piesa canadianului a fost lansata in 2016 și face parte de pe „Illuminate”, lansat in același an. Shawn Mendes este acum in topuri cu piesa „Wonder”, de pe al patrulea sau album de studio , album care acum,…