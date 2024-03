Stiri pe aceeasi tema

- Nicolo Napoli (62 de ani) este așteptat in aceasta seara la Craiova pentru a demara negocierile cu Adrian Mititelu, patronul oltenilor, pentru al 10-lea mandat de antrenor la FCU Craiova! Patronul oltean pare dispus sa-și incalce propriile afirmații, in criza de timp pana la derby-ul local cu CS Universitatea…

- Universitatea Craiova a invins-o in deplasare pe Petrolul Ploiesti, cu scorul de 3-2, in etapa cu numarul 28 a Ligii 1. Oltenii și-au asigurat astfel calificarea in play-off. Oltenii au venit la Ploiești determinați și au deschis scorul in minutul 32 prin Jovan Markovic, din pasa lui Alexandru Mitrita.…

- Universitatea Craiova a invins-o in deplasare pe Sepsi, scor 3-1, și a obținut prima victorie din 2024. Oltenii vor o clasare pe podium la finalul sezonului și continua campania de transferuri. Cu cateva zile inainte de terminarea perioadei de mercato din Superliga, Mihai Rotaru, patronul oltenilor,…

- Universitatea Craiova a invins-o cu scorul de 3-1 pe Sepsi OSK, in deplasare, și și-a trecut in cont prima victorie din ultimele doua luni. Oltenii au depașit-o pe Farul și sunt pe locul 4 in clasamentul Ligii 1, cu 37 de puncte. Gazdele au deschis scorul in minutul 33, prin atacantul croat Gabriel…

- Clubul lui Adrian Mititelu a anunțat pe Facebook ca a reziliat contractul cu aparatorul Danny Henriques (26 de ani) „de comun acord”. Capat de drum pentru Danny Henriques, 26 de ani, la FCU Craiova. Clubul lui Adrian Mititelu a anunțat miercuri dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, ca a ajuns la un…

- Universitatea Craiova și FCSB se intalnesc intr-o partida de totul sau nimic pentru olteni, care pot ieși din lupta la titlu in cazul unei infrangeri. Meciul este transmis LiveBlog de HotNews.ro.

- Partida dintre CS U Craiova și FCSB, din etapa #23 a Superligii va avea loc duminica, 28 ianuarie, de la ora 20:00, iar Marcel Birsan este arbitrul care va conduce la centru acest meci. Oltenii sunt pe locul 4, cu 34 de puncte acumulate dupa 22 de etape. De cealalta parte, FCSB domina Superliga și este…

- Alexandru Crețu (31 de ani), mijlocaș la CS Universitatea Craiova, spera ca oltenii vor fi mai constanți in a doua jumatate a sezonului din SuperLiga. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor echipelor…