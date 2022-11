Stiri pe aceeasi tema

- Nativii unei singure zodii nu trebuie sa poarte negru. Specialiștii in domeniu spun ca aceasta culoare le intuneca personalitatea. Gemenii au nevoie de culori vii, precum galben și portocaliu.

- Cand vine vorba de pricepuți, cei din zodia Fecioarei sunt la loc de frunte. Ei sunt, de departe, experții in reparații, ceea ce nici nu este de mirare, pentru ca stau sub semnul lui Mercur, planeta comunicarii și a abilitaților tehnice. Nativii zodiei nu pot sta liniștiți pana nu duc la cap proiectele,…

- Pentru doua dintre cele douasprezece zodii, anul 2022 nu a fost unul tocmai ușor. Dar știți cum se spune: cu cat așteptarea e mai lunga, cu atat rezultatul și rasplata este mai imbucuratoare. Așa ca, pe final de an, aceste doua zodii care au avut o perioada complicata, vor scapa de toate relele și vor…

- Nu riști nu caștigi, acesta va fi sloganul zilei de joi, 3 noiembrie 2022, pentru toți nativii zodiacului. Deși unii au avut parte de cateva zile de foc, la sfarșitul saptamanii lucrurile par sa se echilibreze.Horoscop 3 noiembrie 2022 BerbecAtitudinea pozitiva a Berbecilor le poate aduce caștiguri…

- Deși au mai ramas doar 2 luni și jumatate din acest an, 2022 a adus foarte multe surprize și schimbari neașteptate pentru nativii horoscopului european. Conform previziunilor astrale, iata care sunt cele patru semne zodiacale ce se vor confrunta cu situații dificile pana de Revelion. Top 4 zodii care…

- Vești bune pentru trei zodii! Acești nativi sunt protejați de Sfanta Parascheva. Ei vor avea parte de noroc pe toate planurile și se vor bucura de o viața prospera. Nu vor mai avea motive de suparare și vor invața ce inseamna cu adevarat fericirea.

- Exista trei zodii de femei cu suflet curat, dar care au ghinion in dragoste. Deși au un suflet bun, și ar face orice pentru ca celor apropiați sa le fie bine, iata ca nativele care sunt nascute sub acest semn zodiacal nu sunt deloc rasplatite așa cum ar merita. Nu au deloc noroc in dragoste și, de fiecare…

- Nativii unora dintre zodii sunt in mod natural buni la suflet, dar sunt și cei care ajuns sa sufere mult. De cele mai multe ori, bunatatea nu le este rasplatita. Pentru ca sunt și foarte sensibili, ajung sa sufere pentru nedreptatea din jurul lor.