Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca pe parcursul mandatului sau de sef al statului, daca il va obtine, vilele de protocol dedicate presedintelui vor fi integrate intr-un program pentru copiii orfani din Romania. "Pe tot parcursul mandatului, vilele de protocol dedicate presedintelui…

- Ministrul Sanatații a finalizat licitația pentru achiziția vaccinului care previne cancerul de col uterin, iar primele 20.00 de doze vor fi distribuite direcțiilor de sanatate publica, incepand de saptamana viitoare. In contextul in care Romania deține primul loc in Europa in ceea ce privește incidența…

- La Iasi, astazi a inceput, oficial, Campania de Vaccinare Antigripala. Managerul spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, a precizat ca anul trecut in Romania s-au inregistrat aproximativ doua sute de decese ale unor persoane care au avut gripa. Carmen Dorobat a subliniat ca in ciuda multor aparente,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, vineri, ca nu a primit nicio invitatie oficiala de a participa la evenimentele organizate de Ziua Armatei Române si a spus ca regreta acest lucru, transmite Agerpres. "As vrea sa stie toata lumea. Nu am primit nicio invitatie oficiala de…

- Pe 23 octombrie, de Ziua Mondiala a baletului, a fost lansata in... virtual, deocamdata, prima revista dedicata artei baletului din Romania. De ce o revista dedicata exclusiv baletului La aceasta intrebare raspunde in primul numar Vivia Sandulescu, doctor in Teoria teatrului si cinematografiei, profesor…

- Politistii de frontiera din cadrul sdectorului Moravita, județul Timis au observat, ieri dimineața, la aproximativ 500 m de linia de frontiera, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre Romania spre Serbia. Deoarece nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza au fost conduse la sediul…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a achizitionat 1,5 milioane de vaccinuri antigripale, iar campania de vaccinare gratuita, din sezonul 2019 -2020, va incepe din a doua jumatate a lunii octombrie, potrivit Mediafax. „Anul acesta, Ministerul Sanatatii a achizitionat un numar de 1 500 000 doze de vaccin…

- Antreprenorii au o soluție accesibila și fiabila de comunicare, productivitate și colaborare prin combinarea unui abonament de voce mobil Orange Pro, cu un abonament Home Net 1000 cu internet prin fibra optica la viteze de pana la 1Gbps, plus un abonament la suita Office 365 Business Premium. Pachetul…