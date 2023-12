Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 15, 16 și 17 decembrie, polițiștii Serviciului Rutier, cei ai Poliției municipiului Campina și ai Polițiilor orașenești Baicoi, Breaza și Valenii de Munte au acționat pe drumurile naționale din județ, respectiv in orașele Baicoi, Breaza, Campina și Valenii de Munte, pentru reducerea numarului…

- „Pe tot parcursul zilei de ieri, 27 noiembrie a.c., polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfașurat activitați preventive in municipiile Ploiești și Campina, in orașul Valenii de Munte dar și pe drumurile naționale din județ. Astfel, au fost organizate 4 acțiuni punctuale, prilej…

- V.S. Polițiștii prahoveni au dat peste 200 de sancțiuni, sambata și duminica, in cadrul unor activitați preventive derulate pe raza intregului județ. Potrivit IPJ Prahova, au fost organizate 7 acțiuni punctuale, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cat și pentru siguranța rutiera. ”In…

- F.T. In perioada 4 -5 noiembrie a.c., polițiștii prahoveni au desfașurat mai multe acțiuni pe drumurile naționale din județ, precum și in orașele Baicoi și Boldești-Scaeni, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar și pentru asigurarea unui climat optim…

- La data 4 noiembrie 2023, intre orele 15,00 – 19,00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au acționat, pe DN 1, pe sectorul de drum cuprins intre Alba Iulia și Aiud, intr-o acțiune de tip blitz, care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere cauzate…

- F.T. In ziua de 24 octombrie, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au instituit mai multe filtre pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere inregistrate la nivelul județului in ultima perioada, in special pentru depistarea celor care conduc vehicule sub influența…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, in perioada 13-15 octombrie, lucratori din cadrul instituției au acționat atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine și siguranța publice și pentru creșterea…

- Iata cum o acțiune pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere face ca ziua unei persoane sa fie mai buna. In cursul acestei dimineți, Ionuț și Bogdan, ambii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Valenii de Munte, in timp ce acționau cu aparatul radar pe…