- Artiști de renume precum Thundercat sau Colectivul Ezra vor urca in aceasta saptamana pe scena Festivalului JAZZx din Piața Libertații. Organizatorii au pregatit o ediție speciala, care va ține cinci zile in loc de trei. Iubitorii de muzica live se vor putea bucura de jazz modern, fusion sau soul.

- In perioada 18-20 august, Ramnicu Valcea va fi luat cu asalt de cei mai tari artiști! S-a anunțat tot line-up-ul evenimentului! Dupa ce a facut mega show la “Ziua lui Ștefan”, spectacol organizat pe 9 iunie la Arenele Romane, Connect-R a fost anunțat la cea de-a doua ediție We Love Music Festival care…

- In perioada 18-20 august, Ramnicu Valcea va fi luat cu asalt de cei mai tari artiști! S-a anunțat tot line-up-ul evenimentului! Peste 20 de artiști vor face show la We Love Music Festival Mai sunt aproape 3 luni pana la cel mai tare festival de muzica de la Ramnicu Valcea! A doua ediție de We Love Music…

- Inca o surpriza pe scena WeLoveMusic Festival de la Platoul Feteni, Ramnicu Valcea, la WeLoveMusic Festival. Dupa ce anul trecut au sarbatorit majoratul, anul acesta Kamara și Andrei Ștefanescu iși serbeaza cei 19 ani de trupa Alb Negru in mijlocul festivalului. Line-up-ul festivalului de la Ramnicu…

- Line-up-ul festivalului de la Ramnicu Valcea este unul de zile mari! Organizatorii anunța artiști noi aproape in fiecare zi! Thomas Anders takes the stage We Love Music Festival! Cele mai ascultate melodii Modern Talking se vor auzi pe Platoul Feteni de la Ramnicu Valcea. Artiștii care vor urca pe scena…

- Trei scene vor fi amplasate la ediția de anul acesta a Embargo Fest, care va avea loc la Muzeul Satului Banațean in 9 și 10 iunie. Organizatorii promit și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”.

- Sunt ultimele zile de presale pentru cea de-a doua ediție We Love Music Festival care se va desfașura in perioada 18-20 august, la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. Pana pe 1 Mai fanii muzicii bune mai pot procura bilete pentru indragitul festival care se apropie cu pași repezi de pe: https://www.iabilet.ro/cauta/?q=we+love+music,…