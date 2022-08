Stiri pe aceeasi tema

- Trei județe din vestul țarii sunt vineri sub avertizare cod portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat. Totodata, caldura va afecta mare parte din țara. Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de ploi abundente pana luni dimineața.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic, valabila pana miercuri seara, in Moldova, Maramures, Transilvania, nordul Munteniei, al Dobrogei si local la munte. In schimb, regiunile vestice si sudice se afla sub Cod galben de canicula, pana…

- Meteorologii au emis Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, de joi pana duminica, in 21 de judete din vestul si sudul tarii si in municipiul Bucuresti. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari de cod galben și cod portocaliu de val de caldura și instabilitate atmosferica accentuata, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat Valul de caldura…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 02-07-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 2 și 3 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura și disconfort termic ridicat; Mesaj : ACTUALIZARE ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru sambata si duminica. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Meteorologii anunta ca valul de caldura…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale, care vizeaza peste jumatate din județele țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 21 iunie, ora 11:00, 21 iunie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila in toata tara, incepand de vineri dupa-amiaza pana duminica seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica…