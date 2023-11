Stiri pe aceeasi tema

- La capatul unei etape animate in Superliga, Liga Profesionista de Fotbal a prezintat marți cel mai bun unsprezece al rundei cu numarul 14, al carei antrenor a fost desemnat italianul Cristiano Bergodi, echipa sa, Rapid București, impunandu-se cu 2-0 in de

- Vicecampioana Romaniei la volei feminin, CSM Targoviște, ofera din nou jucatoare in echipa etapei! Dupa victoria cu Rapid București (3-0), din randul formației dambovițene au fost selectate trei componente in echipa ideala a rundei. Dupa meciul foarte bun pe care CSM l-a facut impotriva “feroviarelor”,…

- Echipa etapei a doua in Divizia A1, la feminin, propune fete de la patru formații. CSM Targoviște, care a reușit succesul rundei, caștigand la Lugoj, 3-2, și-a luat partea, cu trei jucatoare, plus antrenorul Branko Gajic. Campioana Volei Alba Blaj are și ea doua jucatoare in echipa rundei, iar CSM București…

- Așa cum am promis in post-cronica, sa-i zic așa, a meciului de la Iași al FC Petrolul Ploiești, in compania CSM Politehnica, rezultat final: 0-0, voi trata absolut la fel și duelul de acasa, de ieri, dintre „lupi” și UTA Arad. Iar așa ceva inseamna a recunoaște și ca, in pofida faptului ca toate cifrele…

- Fundașul central al celor de la Genoa, Radu Dragușin (21 de ani), a fost inclus in echipa ideala a etapei cu numarul 6 din Serie A, dupa evoluția avuta in tricoul genovezilor in victoria obținuta, joi seara, in fața lui AS Roma, scor 4-1. Notat cu 7 de cele mai importante ziare italiene de sport, Gazzetta…

- Dupa victoria de pe terenul celor de la UTA Arad, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabau a fost ales „antrenorul etapei” de catre LPF. De asemenea, omul care a marcat golul victorie, Daniel Popa, a fost inclus in primul 11. Pentru Universitatea Cluj urmeaza duelul cu Universitatea…

- Dupa inca o victorie in campionat, cea de-a treia consecutiva, petroliștii au avut, din nou, nominalizați in primul „11” al etapei cu numarul 6 din Superliga, ancheta fiind realizata de catre Liga Profesionista de Fotbal. Mai mult decat atat, „galben-albaștrii” au dat și ”SuperJucatorul” rundei, acesta…