- Primul sfert al jocului a stat sub semnul echilibrului, cele doua echipe alternându-se la conducere. La jumatatea celei de-a doua perioade, echipa clujeana s-a desprins pentru prima data, Partizan cerând timp de odihna (25-30, min. 14). Pâna în acel moment, Kyndall Dykes aratase…

- Dupa o saptamana de participari la sindrofii mondene in New York, Simona Halep a avut privilegiul de a inaugura noua arena acoperita de la US Open in compania unei cvasi necunoscute, estoniana Kaia Kanepi, in fața careia a capotat jenant pentru o deținatoare a primei poziții WTA. Este primul lider…

- Naționala sub 20 de ani a Romaniei a pierdut ultimele doua meciuri de clasament la turneul final de la Debrecen: 20-29 cu Danemarca și 24-30 cu Franța. Naționala de tineret a Romaniei a terminat pe locul 8 Campionatul Mondial din Ungaria. Dupa ce s-a calificat in "sferturi", "tricolorele" nu au mai…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat locurile de disputare ale celor 3 meciuri ale Romaniei din Liga Națiunilor, noua competiție UEFA care va debuta in toamna. Astfel, elevii lui Cosmin Contra vor intalni Muntenegru, Serbia și Lituania, la Ploiești, București și din nou la Ploiești.

- Rusia-Egipt, marți seara, 3-1. Doua victorii in doua meciuri pentru Rusia, cu un golaveraj acum de 8 la 1. Un asemenea record a mai fost obținut doar de Italia in 1934. Rușii au ieșit in strada, au cantat și dansat pana dimineața.

- Zeci de șoferi din mai multe orașe din Serbia și-au oprit mașinile pe strazi, astfel protestand impotriva ridicarii prețurilor la carburanti. Autostrazile și drumurile principale au fost blocate in Belgrad, Novi Sad, Nis, Novi Pazar la data de 11 iunie in Serbia.

- Echipa de baschet U-BT Cluj a terminat intrecerea interna (Liga Naționala) pe locul trei dupa ce au s-au impus in ultimul meci din finala mica, scor 91-77, in fața rivalei CSU Sibiu. La finalul partidei clujenii au primit cu capetele plecate medaliile de bronz ale campionatului. Clujenii aveau ca obiectiv…

- Baschetbaliștii de la U-BT au pierdut meciul doi din seria finalei mici a Ligii Naționale, scor 90-93, cu CSU Sibiu și meciul decisiv se va juca, sambata, la Cluj-Napoca. Echipa lui Mihai Silvașan a incercat sa impuna ritmul inca din primele minute ale intalnirii din Sala Transilvania din Sibiu, dar…