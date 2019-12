Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei urși au fost filmați mergand in "șir indian", intr-o padure din Parcul Național Calimani. Internauții comenteaza ca urșii nu ar trebui sa iși caute de mancare in aceasta perioada, ci sa hiberneze."Vedetele de azi: trei urși trecand in printr-o padure din Parcul Național Calimani, filmarea fiind…

- Marți, 10 decembrie 2019, va avea loc un protest impotriva defrișarilor ilegale din Romania, la Sebeș, in intervalul orar 11.00-17.00. In Romania, suprafața acoperita de padure a scazut dramatic in ultimii ani, ajungand in prezent la 27.5%. Astfel, ne aflam sub media de 33% a Uniunii Europene și sub…

- Romania practica o silvicultura traditionala, care a luat ce a fost mai bun din Europa, iar greselile care se mai fac pot fi indreptate prin colaborare si adoptare de bune practici, a declarat, miercuri, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, intr-o conferinta…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, marti, in Teleorman, ca exportul de carne de porc din Romania este in pericol din cauza pestei porcine africane. Acesta a acuzat fostul Guvern ca nu a luat masuri complete care sa inspire incredere populatiei. "Suntem in pericol, mai avem doua…

- In vreme ce segmentele Autostrazii Ungheni-Iasi-Tg. Mures se afla in diferite etape de licitatie pentru refacerea documentatiei sau pentru atribuirea lucrarilor, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat, cu numai cateva zile inainte de schimbarea Guvernului, procedura pentru…

- FOTO – Arhiva In perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, se va desfașura un transport agabaritic cu depașiri pe ruta Recea – Siret PTF, care va trece și prin municipiul Dej. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, transportul va strabate urmatoarele drumuri: Recea (județul…

- In perioada 31.10.2019 - 09.11.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Recea (judetul Mures) - DN15 - A3 - DN1 - Turda - DN1 - Cluj (varianta de ocolire Cluj - Est) - DN1C - DEJ - DN17 - Bistrita (varianta de ocolire Bistrita) - DN17 - Vatra Dornei - D17 - Campulung Moldovenesc -…

- Cele mai multe hoteluri erau incadrate la categoria 3 stele (53,5% din total hoteluri), 4 stele (23,3%) si 2 stele (18,6%). Hotelurile cu 5 stele au fost in numar de 38 (cu 2 mai multe decat la 31 iulie 2018). Din numarul total de locuri in hoteluri, 46,1% au fost in hotelurile cu 3 stele, 27,3% in…