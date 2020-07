Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi au facut uz de arma pentru prinderea a trei cetateni africani care au intrat ilegal in Romania, dar si a doi tineri romani care incercau sa ii ajute pe acestia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Siret au depistat si retinut trei cetateni din Yemen, care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania. Persoanele au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat și reținut doi tineri din Libia, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele doua persoane au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești-Oaș au desfașurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari in zona de responsabilitate. Aceștia au observat, pe direcția localitații Camarzana, județul Satu Mare, mai multe persoane care au trecut ilegal frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au depistat si retinut trei cetateni din Algeria care au trecut fraudulos frontiera din Ucraina in Romania. Persoanele au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus au depistat și reținut patru cetațeni din Libia care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania. Potrivit unui comunicat de presa, persoanele in cauza au fost predate autoritaților de frontiera ucrainene in baza…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” și pe comunicații 29.600 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de 346.600 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” aproximativ 40.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 458.900 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de…