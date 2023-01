Stiri pe aceeasi tema

- Astazi in orașul romanesc Vaslui s-a disputat al doilea amical dintre echipele de tineret U-19 ale Moldovei și ale Rominiei la futsal, relateaza moldfootball.com. Naționala țarii noastre a pierdut in fața adversarei cu scorul de 3:5. Hat-trick-ul pentru Moldova a fost marcat de Serghei Godoroja. Reamintim…

- Naționala de futsal a Romaniei, formata din jucatori sub 19 ani, a caștigat ambele partide amicale disputate, la Vaslui, impotriva echipei similare a Republicii Moldova. Tricolorii, antrenați de targumureșeanul Kacso Endre, s-au impus, miercuri, cu 5-3, dupa ce marți, 24 ianuarie, in primul joc, caștigasera…

- Naționala de futsal a Romaniei intalnește, miercuri seara, de la ora 18.45, echipa Estoniei, in primul meci din cadrul turneului internațional de la Porec, din Croația. Selecționata tricolora, antrenata de targumureșeanul Kacso Endre, va mai juca la acest turneu contra Ungariei (vineri, 13 ianuarie),…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei a inregistrat doua victorii și o infrangere in cadrul turneului de pregatire de la Benidorm, din Spania. Selecționata tricolora, antrenata de spaniolul Xavi Pascual, a invins Argentina cu 31-26 și Bahrein-ul cu 27-24 și cedat in fața Spaniei, cu 29-42. Cele…

- Naționala de handbal juniori a Romaniei participa, in perioada 14-18 decembrie, la un turneu internațional de pregatire la Zaragoza, in Spania. Selecționata tricolora, alcatuita din jucatori nascuți in anii 2006 și 2007, va disputa trei meciuri amicale contra echipelor similare ale Spaniei, Portugaliei…

- Liga Studenților din Targu Mureș impreuna cu echipa „Doneaza sange, fii erou!" – Targu Mureș organizeaza in perioada 12-16 decembrie o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Targu Mureș, pe Strada Molter Karoly 2 Voluntarii proiectului nostru vor fi prezenți la Centrul de Transfuzie…

- Selecționata feminina de handbal a Angolei se afla in aceste zile in Ungaria, acolo unde se pregatește pentru Cupa Africii pe Națiuni. |n lotul echipei angoleze se afla și Magda Cazanga, jucatoarea echipei CS Minaur. La invitația echipei Angolei, CS Minaur s-a deplasat la Szekesfehervar, pentru un joc…

- Coordonatorul loturilor naționale de futsal, pentru aceasta acțiune, nimeni altul decat antrenorul echipei noastre de futsal, Kacso Endre, i-a invitat la aceasta selectie pe patru dintre jucatorii echipei noastre de U19. Astfel portarii Laurențiu Sabaduș si Nagy Ferencz, respective jucatorii de camp…