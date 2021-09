Stiri pe aceeasi tema

- Dolo Trans Olimp și angajații sai ii incurajeaza pe argeșeni sa doneze sange. Firma Dolo Trans Olimp deruleaza, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Pitești, campania „Doneaza sange, salveaza o viața!”, in perioada 28. 09. 2021 – 31. 10. 2021. Nevoia de sange este permanenta la Centrul de…

- Un duet neașteptat: interpreta moldoveanca Irina Rimes și rapperul rus Jah Khalib au lansat recent prima lor piesa comuna: „Навсегда”. Cei doi și-au unit vocile puternice și au șocat fanii, transmite Noi.md cu referire la Ea.md. „Am scris o poezie, iar dupa un an, Irina Rimes a facut o piesa cu Jah…

- Un baiat in varsta de 12 ani din Londra a reușit sa faca aproape 300.000 de lire sterline in timpul vacanței școlare dupa ce a creat o serie de opere de arta pixelate pe care le-a vandut ca tokenuri nefungibile (NFT), scrie BBC . Benyamin Ahmed, care nu a avut niciodata un cont bancar data fiind varsta…

- Serviciul de Asistența Comunitara al Protopopiatului Gherla desfașoara, pana in 10 septembrie, campania „Doneaza un ghiozdan și intarește pașii unui copil sarman spre cunoaștere”. Scopul acesteia este sa daruiasca ghiozdane complet echipate cu rechizite zecilor de copii din protoierie care…

- Programul ”Doneaza un ghiozdan și intarește pașii unui copil sarman spre cunoaștere ” este proiectul prin care, la inceputul fiecarui an școlar, Serviciul De Asistența Comunitara, al Protopopiatului Ortodox Roman Gherla vine in intampinarea copiilor ce provin din familii defavorizate cu risc de excluziune…

- Interpreții moldovenii Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans și INNA din Romani s-au reunit pentru a crea cel mai nou hit: „Adio”. La o zi de la lansare, piesa a adunat aproape 300 mii de vizualizari, scrie SHOK.md.

- Trupa de romantic symphonic metal Raven’s Heart a lansat un nou videoclip, actul al doilea al poveștii de dragoste numita „Memories of a past romance”. Aceasta poveste inceputa cu un alt cover, dupa piesa „Close my eyes forever” a renumitei Lita Ford, se continua cu piesa „Bittersweet” a celor de la…

- O vedeta a decis sa faca o schimbare uriașa in viața sa, așa ca a dat traiul de la oraș pe unul de la țara. Cu ce se ocupa acum? Are o afacere deosebita alaturi de soția sa. Iata marturiile cuplului! O vedeta de la noi a parasit orașul și s-a mutat la țara. Ce […] The post Vedeta care a parasit orașul…