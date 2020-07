Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a prezentat astazi in conferința de presa saptamanala soluția de consolidare a malurilor raului Suceava in vederea protejarii noii zonei de agrement care in prezent se afla in proces de amenajare. Lungu a precizat ca in discuție s-au aflat trei variante insa…

- Vizitatorii zonei de agrement Tatarași, a municipiului Suceava, vor avea ocazia sa vada, de acum inainte, actorii Teatrului „Matei Vișniec", atat la repetiții, cat și in spectacole.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca, dupa ce a vazut saptamana trecuta un reușit experiment de ...

- In municipiul Suceava va fi zi de doliu in data de 27 iunie, in memoria fostului arhiepiscop Pimen, toate institutiile publice urmand sa coboare drapele in berna, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Primarul Sucevei a precizat ca data de 27 iunie a fost stabilita dupa…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat astazi in conferința de presa saptamanala, ca in ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența care va avea loc vineri, va propune redeschiderea creșei din municipiu incepand cu data de 1 iulie. ”Am avut discuții cu doamna director de la creșa pe tema redeschiderii.…

- Elevii care invața in municipiul Suceava vor beneficia de gratuitate la transportul public in comun, cu autobuzele și microbuzele TPL, incepand de luni, 15 iunie.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca masura va fi pusa in aplicare prin eliberarea unor abonamente lunare speciale, cu cost 0 pentru…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a susținut, la Guvernul Romaniei, profilarea ca autostrada a drumului rapid Siret – Suceava – București. Ion Lungu a amintit in cadrul unei conferințe de presa ca in cursul zilei de marți a fost prezent la București la o intalnire cu ministrul transporturilor, Lucian Bode,…

- Sucevenii care au indurat cu stoicism perioada de carantinare a municipiului reședința de județ, dar și a celor opt localitați din jur, se pot bucura de astazi de o relaxare in aer liber, in parcurile din Suceava, precum și in zona de agrement Tatarași.Decizia, anunțata de primarul Ion Lungu, a ...

- De la 15 mai, municipiul Suceava ar putea reveni la o stare de normalitate, prin ridicarea unor restricții impuse de starea de carantinare și trecerea de la starea de urgența la cea de alerta, ca in tot restul țarii.Primarul Sucevei, Ion Lungu, și-a exprimat speranța ca toate demersurile facute in ...