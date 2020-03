Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal a trimis o scrisoare catre cluburile membre ale LPF, participante la Campionatul National Casa Liga 1, in care li s-au adus la cunostinta masurile preventive pentru organizarea jocurilor, in contextul cresterii numarului cazurilor de coronavirus.Comunicarea…

- 70% dintre companiile romanesti nu sunt pregatite sa ia masuri in contextul coronavirusului. Asta in contextul in care una din cinci firme are probleme din cauza crizei generate de temutul virus, scrie...

- Liberalii au pe masa discutiilor din cadrul Biroului Permanent National si tema coronavirusului, fiind luata in calcul varianta inchiderii scolilor in urmatoarele saptamani, potrivit unor politice.

- Din cauza epidemiei de coronavirus guvernul italian va amana referendumul privind reducerea numarului de parlamentari ce era programat pentru data de 29 martie, au declarat joi surse politice citate de agentia Reuters. Nu a fost decisa o noua data pentru referendum, conform acelorasi surse.…

- Companiile aeriene sunt obligate sa ia masuri pentru protectia pasagerilor in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului. Acestia vor putea si sa isi modifice datele de calatorie in mod gratuit, o singura data, fara plata taxei de rebooking.

- Epidemia provocata de coronavirusul din China care a dus la moartea a peste 550 de oameni a afectat mai multe evenimente sportive internationale, noteaza Reuters, care prezinta o lista a competitiilor afectate.

- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian sau…

