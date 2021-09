Pare ca toata lumea este concentrata asupra Covid-19 și uita ca pe lume sunt și virusurile specifice sezonului rece, insoțite de febra, dureri de cap și de articulații, de frisoane, tulburari gastrice etc. Am uitat de gripa și pentru faptul ca iarna trecuta am stat izolați și, sa recunoaștem, ne-am protejat purtand masca in majoritatea imprejurarilor și am respectat mai strict regulile de igiena. Dar odata cu scaderea temperaturii, inceperea anului școlar și o oarecare relaxare a masurilor de protecție, evident a crescut riscul epidemiilor de sezon, pe langa cele de Covid-19. Riscul a crescut…