Trei scenarii pentru încetarea războiului din Ucraina Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksiy Reznikov, a numit trei variantei posibile pentru a se pune capat razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, intr-un interviu acordat Radio Europa Libera. Reznikov a subliniat ca prima opțiune ine de „bunavoința” rușilor, de tipul celei manifestate prin parasirea Insulei Șerpilor ori renunțarea la ofensiva contra regiunilor Kiev, Cernauți și Sumy. Ministrul Apararii considera ca Forțele Armate ale Ucrainei pot ajunge pana la pozițiile ocupate pe 24 februarie anul acesta, cand a inceput razboiul, apoi se va discuta despre statutul regiunilor Donețk și Lugansk… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia lucreaza la mai multe scenarii pentru teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei: de la anexare pana la crearea de cvasi-republici, potrivit Șefului Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Kirilo Budanov. Totodata, el a spus ca razboiul se va incheia, cel…

- Avertismentul de marți vine in urma unei evaluari a șefilor serviciilor de informații despre amenințarile la nivel mondial, scrie ziare.com . Predicția pentru Ucraina arata un razboi lung și istovitor de uzura, care ar putea duce la acte de escaladare din partea lui Putin, inclusiv mobilizarea completa,…

- Avertismentul de marți vine in urma unei evaluari a șefilor serviciilor de informații despre amenințarile la nivel mondial, scrie ziare.com . Predicția pentru Ucraina arata un razboi lung și istovitor de uzura, care ar putea duce la acte de escaladare din partea lui Putin, inclusiv mobilizarea completa,…

- Federația Rusa folosește depozite de muniții din regiunea transnistreana pentru a introduce arme, susține Vadim Skibițchi, reprezentant oficial al Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apararii din Ucraina. In opinia sa, situația actuala din regiune este un semnal clar al faptului…

- In special, mesaje false relevante sunt trimise locuitorilor din Transnistria, presupus in numele SBU, dar partea ucraineana susține ca nu are nicio legatura cu aceasta și provocari similare, informeaza unian.net Trupele Federației Ruse se pregatesc sa efectueze un atac cu rachete asupra regiunii transnistrene.…

- Doi generali ruși au fost uciși și un altul grav ranit pe 22 aprilie, cand armata ucraineana a atacat un post de comanda avansat al Armatei 49 a Rusiei, din regiunea Herson. Informația a fost publicata pe pagina de Facebook a Direcției de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) „La 22 aprilie…

- Serviciile secrete ucrainene au interceptat conversația unui soldat rus despre planurile de distrugere a orașelor. Fasciștii ruși discuta cu rudele lor instrucțiuni pentru distrugerea orașelor ucrainene: „Putin a spus sa nivelam totul cu pamantul”. Acest lucru se afirma in interceptarile conversațiilor…