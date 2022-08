Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea aeromedicala realizata de catre Inspectoratul General de Aviatie al MAI, care a constat in transferul a 5 pacienti romani raniti in accidentul din Bulgaria la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti- Floreasca, s-a incheiat.

- Serviciile de urgenta din Romania s-au mobilizat imediat ce au fost informate despre tragedia de la Veliko Tarnovo. Cei 5 romani raniti in accident au fost adusi in tara cu 4 elicoptere SMURD.

- Trei dintre cei cinci romani raniti in accidentul rutier din Bulgaria au fost adusi la Spitalul Floreasca din Capitala, acestia fiind constienti, stabili si cooperanti, a declarat, sambata, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Catalin Visean.

- Patru persoane, intre care trei cetateni romani, au murit si alte noua au fost ranite in accidentul rutier care a avut loc in Bulgaria, la Veliko Tarnovo. Cinci pacienți romani internați in acest moment in spitalul din Veliko Tarnovo vor fi aduși in țara cu mai multe elicoptere. Ranitii romani, transportati…

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

- Un accident cu adevarat cumplit s-a produs pe o autostrada din Cehia. Trei romani au murit in urma impactului puternic și alți doi au fost grav raniți. Iata cum s-a intamplat cumplita tragedie!

- Doi romani au murit și alți trei sunt in stare grava, dupa ce autobuzul in care se aflau s-a rasturnat in sudul Spaniei. In vehicul se aflau in total 15 muncitori sezonieri de origine romana.