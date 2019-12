Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de poliție din Capitala, aflata in misiune, a fost implicata, duminica seara, intr-un accident pe Șoseaua Berceni. Șoferul și cei doi polițiști au fost raniți și au fost transportați la spital."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Martin Kallen, CEO al UEFA Events, ca propunerile FRF pentru antrenamentele echipelor nationale care vor juca la Bucuresti in cadrul EURO 2020 sunt bazele sportive de la Mogosoaia,…

- Catalin Radulescu, prins ca a trecut pe rosu Deputatul de Arges al PSD Catalin Radulescu a fost prins de politie dupa ce a trecut cu masina pe rosu in Capitala. A trecut cu masina pe culoarea rosie a semaforului in zona Polizu si a fost somat sa opreasca de o echipa de politisti, insa deputatul […]…

- Circulatia rutiera a fost blocata aproape doua ore. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele date se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Buzau catre Bucuresti, o femeie in varsta de 49 de ani, din Capitala, a patruns pe contrasens, imprejurare in care a intrat in coliziune…

- O ambulanța SMURD aflata in misiune a fost implicata intr-un accident rutier, marți, pe Calea Vitan, din Capitala, membrii echipajului acuzand dureri la maini și la picioare, potrivit ISU București – Ilfov, scrie Mediafax. In urma accidentului de pe Calea Vitan, autospeciala SMURD s-a rasturnat.…

- Sapte persoane cu traumatisme usoare au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism pe Autostrada Soarelui. Accidentul a avut loc la kilometrul 73, in dreptul localitatii Dor Marunt, pe sensul de mers Bucuresti-Constanta, in urma impactului microbuzul rasturnandu-se…

- Doi politisti au fost raniti intr-un accident produs miercuri dimineata pe DN1, intre Sebes si Alba Iulia, dupa ce autospeciala in care se aflau a fost lovita de un autoturism care ar fi iesit de pe un drum secundar, potrivit Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba a anuntat ca o autospeciala…

- Autospeciala de politie implicata intr-un accident rutier pe DN 1, intre Sebes si Alba Iulia, in zona Izvorului lui Homosteanu. Se pare ca un autoturism ar fi iesit in fata acesteia, de pe un drum secundar. Doi politisti sunt raniti. Traficul nu este blocat. Știre in actualizare Citește Doi polițiști…