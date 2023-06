TREI PODIUMURI PENTRU MARIAN DANIEL MIHAI

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21-25 iunie, la Costinești, s-a desfașurat Campionatul Național de lupte pe plaja și Aptitudini Specifice. La ediția din acest an a celor doua competiții, luptatorii Clubului Sportiv Targoviște, antrenați de Cornel Cornea, s-au prezentat la inalțime. Doi dintre aceștia au obținut medalii…

- In perioada 11-16 iunie, la Constanța, s-au reunit cele mai bune junioare de fotbal U11 ale cluburilor participante in Campionatul Național de Junioare U11. Zece cluburi au trimis una sau mai multe junioare la malul marii pentru a avea parte de o sesiune dinamica de invațare prin practica.La aceasta…

- Selecționerul Edward Iordanescu a convocat 26 de jucatori pentru jocurile din aceasta luna: PortariȘtefan TARNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0) FundașiAndrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCA (CFR…

- SALBA DE MEDALII… Sportivii de la C.S “Varan” Vaslui au stralucit la ediția din acest an a Campionatului Național de Kemo – Full Contact de la București. Delegația vasluiana, condusa de Daniel (Bodo) Butnaru, a obținut 11 medalii, dintre care 3 de aur, 3 de argint și 5 de bronz. Ediția 2023 a Campionatului…

- Nicolae Dica nu a reușit sa o salveze de la retrogradare pe CS Mioveni, in ciuda unui inceput foarte bun și a parasit echipa argeșeana, dar este aproape de a semna cu o noua formație din SuperLiga. Fostul antrenor al celor de la FCSB s-a ințeles cu conducatorii celor de la FC Argeș și ar [...] Articolul…

- Clasare pe podium pentru tenismenul Cezar Papoe la ediția din acest an a Campionatului Național Individual U18. Sportivul clubului nostru, coordonat de Florin Rapeanu, s-a clasat pe locul III, alaturi de Maria Alessia Șerbanescu (AS Tenis Club București), in proba de dublu mixt. Aventura celor doi sportivi…

- Campionatul Național de Karate Interstiluri pentru minicadeți, cadeți, juniori U21 și seniori s-a desfașurat in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic și Sportiv de la Izvorani, in perioada 22-23 aprilie. Pe durata competiție s-au intrecut 580 de sportivi, ce au reprezentat 70 de cluburi din…

- Dambovițeanca Andrada Dinu, sportiva legitimata la CS Targoviște, a reușit o frumoasa performanța, fiind caștigatoarea titlului de vicecampioana naționala la judo, in urma participarii la Campionatul Național U14-16 de la Sibiu. Sportiva antrenata de Ilie Torcica a cucerit medalia de argint la U14,…