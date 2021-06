Trei persoane reţinute în cazul bărbatului agresat în Buzău. IGPR face verificări legate de intervenția poliţiştilor Cei trei barbati, care l-au agresat pe activistul buzoian, au fost retinuti duminica seara. Corpul de Control al ministrului de Interne va merge, luni, in control la IPJ Buzau. Agresorii, cu varste cuprinse intre 24 si 44 de ani, din Sapoca si Cernatesti au fost retinuti de politisti din nou, in urma presiunii opiniei publice, […] The post Trei persoane retinute in cazul barbatului agresat in Buzau. IGPR face verificari legate de intervenția politistilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Trei barbați au fost reținuți, in urma incidentului grav produs sambata seara , pe DJ 203 K, pe raza comunei Cernatești, cand trei indivizi l-au blocat in trafic cu mașina pe un buzoian, l-au agresat, i-au distrus mai multe parți din mașina, unele agresiuni producandu-se de fața cu un echipaj de Poliție. …

- Cei trei barbati care l-au agresat pe activistul civic Robert Nitu au fost retinuti din nou duminica seara pe baza de ordonanta, iar procurorii cer arestarea preventiva. Corpul de Control al ministrului de Interne va merge luni in control la IPJ Buzau. Cei trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si…

