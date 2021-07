Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma unui accident produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa.

- Vremea rea a facut ravagii si pe sosele. patru persoane au fost ranite in aceasta dimineata, in jurul orei 03.40, pe raza comunei Gura Ialomitei, dupa ce soferul unei masini s-a rasturnat intr-o curba periculoasa.

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier produs pe DN2 E85, in afara localitații Dumbraveni. Din primele date, un auto s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe sensul de deplasare Focșani -Buzau. Doua persoane au suferit vatamari, fiind transportate la spital. Sursa text și foto:…

- Trei persoane, intre care un minor, au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe o sosea din judetul Ialomita, unde soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei, iar vehiculul s-a rasturnat.

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs vineri seara pe un drum județean din Bistrița-Nasaud. O mașina condusa de un tanar de 18 ani, fara permis, a intrat intr-un cap de pod. Potrivit IPJ...

- La data de 20.05.2021 , orele 05.57, un tanar de 20 de ani, in timp ce conducea un auto pe DJ 643 in afara localitații, din direcția Benești -Balcești, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila catre dreapta și s-a rasturnat. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a patru persoane,…

- Doi dintre șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negative. Cel de-al treilea șofer nu a putut fi testat alcoolscop din cauza ranilor suferite in timpul accidentului.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa.

- Pe 8 aprilie, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Stalpeni au continuat cecetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și amenintare, si au retinut doi barbați de 25, respectiv 29 de ani, ambii din Balilești. Din cercetari…