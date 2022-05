Trei persoane încarcerate, după ce un autoturism a fost prins între două tiruri Un accident rutier a avut loc luni dimineața pe șoseaua de centura a municipiului Focșani și a fost nevoie de intervenția poliției și a ambulantei. In coliziune au fost implicate trei autovehicule: doua TIR-uri și un autoturism, informeaza G4Media . La fața locului au ajuns echipaje de poliție și de prim ajutor. Potrivit ISU Vrancea, in urma impactului, 3 persoane au ramas incarcerate in autoturism. Pompierii focșaneni acționeaza cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Totodata, la fața locului s-au deplasat și doua ambulanțe ale Serviciului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

