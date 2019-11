Trei persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul la Riad, în timpul unui spectacol de teatru Trei persoane au fost ranite luni intr-un atac cu cutitul la Riad, intr-un moment in care participau la o reprezentatie teatrala, a informat televiziunea de stat saudita, anuntand arestarea atacatorului, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Politia din Riad a arestat un rezident arab in posesia unui cutit, dupa ce a injunghiat doi barbati si o femeie care faceau parte dintr-o trupa de teatru", a anuntat canalul Al-Ekhbariya, precizand ca ranitii sunt intr-o stare stabila. Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat, barbatul s-a precipitat pe scena pentru a-i… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

