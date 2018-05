Stiri pe aceeasi tema

- Și vicepremierul pentru integrarea europeana, Iurie Leanca, președinte al Partidului Popular European din Moldova și-a exprimat sprijinul pentru candidatul Platformei DA, Andrei Nastase, in turul II al alegerilor pentru funcția de primar al capitalei.

- Candidatii din partea Partidului Liberal (PL) si Partidului Unitatii Nationale (PUN) in alegerile locale din Republica Moldova si-au exprimat luni sustinerea pentru Andrei Nastase, candidatul opozitiei proeuropene, care a ajuns in turul doi al alegerilor pentru functia de primar al Chisinaului. Totodata,…

- Partidul Unitatii Nationale il va sprijini pe Andrei Nastase in cel de-al doilea tur al alegerilor pentru primaria Capitalei. Declarația a fost facuta astazi de catre liderul formatiunii Anatol Salaru intr-o conferinta de presa. Totodata. Presedintele PUN a șinut sa aduca mulțumiri pentru incredere…

- Liderul PMP, Eugen Tomac susține ca la aceste alegeri chișinauenii au votat impotriva regimului oligarhic și „sa-l sancționeze pe Plahotniuc pentru haosul și teroarea care bantuie R. Moldova". De asemenea, dansul a indemnat ca in turul II cetațenii sa iasa la vot și sa-l susțina pe Andrei Nastase.

- Rezultatele primului tur al alegerilor locale din Chișinau vin sa demonstreze ca „mai exista o speranța", de aceasta data alegatorii taxand „binomul Plahotniuc-Dodon", susține deputatul roman Adrian Dobrovie. Intr-o postare pe pagina de Facebook, Dobrovie saluta accederea lui Andrei Nastase in turul…

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, nu are sanse sa acceada in turul doi al alegerilor locale, deoarece are un rating negativ mare. Opinia apartine analistului politic Victor Ciobanu si a fost exprimata in cadrul emisiunii Important, de la postul de televiziune TVC 21.

- In cadrul briefingului de presa organizat saptamanal de Partidul Democrat, purtatorul de cuvant Vitalie Gamurari a declarat ca formatiunea nu sustine in cursa electorala Partidul Liberal si Partidul Socialistilor, pentru ca acestea "nu mai au dreptul moral".

- Biroul Executiv al PNL a ratificat miercuri un acord de colaborare cu doua formatiuni din Republica Moldova - Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), anunța Agerpres.