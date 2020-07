Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Direcției Sanatate a Gagauziei, doi pacienți din secția de infecții a Spitalului raional Comrat au fost transferați la Institutul de Medicina Urgenta și Spitalul „Toma Ciorba”. In ultimele 24 de ore, in Spitalul raional Comrat au fost internați doi pacienți cu suspecție la COVID-19,…

- O batrana de 87 de ani care se afla internata la Spitalul Județean Buzau pe Secția Interne a fost depistata cu coronavirus dupa ce i s-a facut o testare, intrucat urma sa fie transferata la un azil de batrani. Dupa rezultatul acestei testari care a fost pozitiv, conducerea Spitalului Județean de Urgența…

- Ziarul Unirea Situația cazurilor de infectari cu COVID-19 tratate la Spitalul Blaj: 43 de pacienți s-au vindecat, 3 pacienți cu stare ameliorata au fost transferați la secția Boli Infecțioase a SJU Alba Iulia și 10 pacienți au decedat Numarul total de bolnavi infectați cu noul coronavirus tratați la…

- Autoritațile anunța, in aceasta dimineața, 11 noi decese din cauza Covid-19. Romania a depașit 800 de decese. Trei victime provin de la caminul de batrani din Galați. Deces 791 – Barbat, 68 ani, județ Galați. Persoana asistata la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 25.04.2020. Data confirmarii:…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, astazi, 11 decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus. Bilanțul total al morților a ajuns la 755. Deces 745 – Femeie, 65 ani, județ Bacau Data internare: 28.04.2020- Spitalul Clinic Județean de Urgența Iași. Este transferata in 29.04.2020 la…

- Planul roșu de intervenție, la Spitalul Județean de Urgența Ploiești dupa ce la unitatea medicala vor fi transferați trei pacienți cu Covid de la Brașov. Cei trei pacienți din Brașov sunt in stare grava și pentru a nu supraaglomera secția ATI a Spitalului Județean Brașov s-a decis ca aceștia sa fie…

- Starea a trei pacienți infectati cu SARS Cov-2, aflati la secția de Terapie Intesnsiva a Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov s-a ameliorat, astfel ca aceștia au fost transferați la o alta unitate spitaliceasca. Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov a anunțat miercuri ca au fost externați…

- Directia de Sanatate Publica Brasov a facut mai multe precizari in legatura cu cazul pacientului in varsta de 81 de ani internat in data de 30.03.2020 in Secția Chirurgie II a Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov, testat pozitiv la COVID-19 in data de 08.04.2020 și decedat in data de 08.04.2020.…