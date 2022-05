Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman german Boris Becker a fost condamnat vineri la doi ani si jumatate de inchisoare de catre justitia britanica pentru patru capete de acuzare legate de falimentul sau personal, informeaza News.ro . Becker, in varsta de 54 de ani, va fi astfel incarcerat dupa ce a fost gasit vinovat in…

- La insistența procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a condamnat un tanar din Drochia cu varsta de 21 de ani la 12 ani inchisoare pentru trafic de copii și proxenetism.

- Criminalul din Rahau care a ucis un tanar de 23 de ani și a ranit-o pe iubita acestuia a primit ani grei de pușcarie Alexandru Paștiu, barbatul din Rahau care a ucis un tanar și a incercat sa o omoare și pe iubita acestuia, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare, in prima instanța. Magistrații…

- Doi soldati ai Armatei Nationale, care in luna ianuarie anul trecut ar fi omorat un tanar de 21 de ani, au fost condamnati la cate 13 ani de puscarie. Decizia a fost pronuntata de Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Buiucani.

- Șoferul mașinii marca Audi cu volan pe dreapta este vinovat de tragedia rutiera petrecuta astazi pe strada Putnei din Radauți in urma careia un tanar de 18 ani a murit iar alți doi, șoferul de 21 de ani și un pasager de 18 ani se zbat intre viața și moarte in secția ATI de la […] The post Șoferul mașinii…

- La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), un barbat urmeaza sa execute 5 ani de detenție in inchisoare pentru tentativa de contrabanda cu aproape 200.000 țigari, evaluate la circa 230.000 lei (valoarea in vama).

- Nici sa mergi cu colindatul nu mai e sigur. A pațit-o un tanar din Gologanu, care a fost batut de un barbat originar din Odobești cu cateva zile inaintea Craciunului din 2018. Incidentul s-a petrecut in plina strada, iar variantele relatate anchetatorilor au fost diferite. Astfel, din ce se arata in…

- In cursul zilei de marti, 22 martie, politistii au pus in executare un mandat cu inchisoarea emis de catre Judecatoria Carei, pe numele unui barbat, de 51 de ani, din Satu Mare. Barbatul a fost condamnat la doi ani de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa. Persoana…