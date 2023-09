În așteptarea Starbucks, HalfPrice și Zara, pe Calea Aurel Vlaicu

De mai bine de două luni de zile, piaţa zvonurile din Arad dădea ca sigură deschiderea pe Calea Aurel Vlaicu/Calea 6 Vânători a unora dintre... The post În așteptarea Starbucks, HalfPrice și Zara, pe Calea Aurel Vlaicu appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]