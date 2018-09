Stiri pe aceeasi tema

- Asiguratii vor avea acces la trei noi scheme de tratament interferon free, de la 1 septembrie, pentru hepatita cronica virala C, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, intr-un comunicat remis presei miercuri.

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va incepe negocierile pentru incheierea de noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C, pentru un numar total de 13.000 pacienti eligibili. Noua etapa de tratament farar interferon pentru hepatita cronica virala C vizeaza:…

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, noua etapa de tratament fara interferon pentru hepatita cronica virala C vizeaza 12.100 pacienti cu fibroza F1, F2, F3 si F4 (ciroza compensata), 750 pacienti cu fibroza F4 si ciroza decompensata, 100 pacienti cu insuficienta renala cronica aflati in dializa,…