Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol inedit prezentat de Teatrul Maghiar de Stat și Teatrul German va avea loc in zilele de 15, 16 și 19 ianuarie. „Orașul paralel 2: Fabric” ofera ocazia inedita de a vizita cladirea Centrului Reformat Noul Mileniu, dar și un joc pentru detectivii amatori.

- 8 Ianuarie este Ziua Campinei, in 2023 implinindu-se 520 ani de la atestarea documentara a localitații. In absența oricarei alte acțiuni publice, la Centrul de Informare Turistica a avut loc o comunicare ilustrata cu lucruri mai puțin cunoscute din istoria Campinei, dar foarte interesante.

- Municipalitatea va cere Guvernului Romaniei sa transfere un turn de apa din cartierul Fabric din proprietatea Statului Roman in domeniul public al orașului. Turnul, considerat monument istoric, ar putea fi refuncționalizat la fel ca cel din Iosefin, care din 2023 se va deschide publicului sub forma…

- Viceprimarul Cosmin Tabara a anuntat ca pe ordinea de zi a Guvernului se afla un proiect de hotarare prin care turnul de apa din cartierul Fabric ar urma sa treaca in proprietatea Primariei Timisoara. Orasul are doua astfel de edificii, daca turnul de apa din Iosefin era deja in administrarea autoritatilor…

- „Eu am explicat acolo ce s-a intampla in orase cu o administratie locala de dreapta fata de un oras care a avut administratie locala de stanga. O sa vedem in 2024 cat o sa fie. Trebuie sa fim constienta ca, in ultimii doi ani, am trecut prin criza de coronavirus, criza energetica dinaintea razboiului…

- Reprezentații a trei spectacole recunoscute la nivel național și internațional sunt programate in acest weekend la Teatrul de Stat Constanța, transmite TSC intr-un comunicat de presa. Spectacolele sunt programate astfel: „Viața perfecta a unui cuplu este data peste cap atunci cand fiul moare intr-un…

- Puncte de atracție turistica locala din orașul Zlatna, promovate cu ajutorul placuțelor QR. LISTA obiectivelor In zona mai multor puncte de atracție turistica locala din orașul Zlatna se vor monta placuțe QR, care vor face trimitere catre o platforma on-line cu informații despre acestea. Consilierii…

- In localitatea Revaca, din orașul Singera, a fost inaugurat terenul sportiv, care reprezinta primul proiect de infrastructura sociala din cadrul Programului Național „Satul European”, construit de la zero, informeaza Provincial. Potrivit unui comunicat, proiectul a fost realizat cu investiția de 2,1…